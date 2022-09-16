شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى 56 لميلاد المطربة ذكرى.. لقاء هانى مهنا كان وش السعد عليها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة ذكرى، فهى من موليد 16 سبتمبر 1966، أحبت الفن والغناء منذ صغرها، وكانت وقتها فى مرحلة الدراسة، وكان والدها المشجع الأول لها، وبدأت حياتها الفنية من خلال مشاركتها في أكثر من برنامج لاكتشاف المواهب، حيث شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب تحت عنوان "بين المعاهد" وقدمت وقتها أغنية "اسأل عليا" للفنانة ليلى مراد، ثم شاركت في برنامج آخر بعنوان "فن ومواهب" وقدمت خلاله نفس الأغنية مجددا فضلا عن أغنية "الرضى والنور" لأم كلثوم، لتفوز في ذلك الوقت بلقب البرنامج وتبدأ مسيرتها في عالم الغناء.

بعد فوزها ببرنامج المواهب توالت أعمالها الفنية الخاصة والتي أبدعت خلالها وخطفت أنظار الجمهور، ولم يكن تألقها داخل تونس فقط إنما تألقت في عدد كبير من الأغاني المصرية التي يحفظها جمورها حتى الآن.

في عام 1983 سجلت أول أغنية لها، تحت عنوان "يا هوايا"، والتي كانت من ألحان عز الدين العياشي، وبعدها استكملت تألقها بالمشاركة في مهرجان قرطاج، ومنها إلى فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات.

كان لقاؤها بالموسيقار الكبير هاني مهنا فتحة خير عليها، حيث أعجب بها وبصوتها وقرر أن يتبناها فنيا وينتج لها أولى ألبوماتها في مصر بعنوان "وحياتى عندك" عام 1995 ثم ألبوم "اسهر مع سيرتك" عام 1996.

أصدرت عام 1997 ألبوم "الأسامى"، ثم عام 2000 طرحت ألبوم "يانا"، بينما كان آخر ألبوماتها "يوم ليك ويوم عليك" وطرحته باللهجة المصرية عام 2003، وللمفارقة نزل الألبوم الأسواق قبل رحيلها بثلاثة أيام فقط.