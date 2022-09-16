شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "محلية الدنيا بقلبك النضيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد زوجته، من خلال نشر صور تجمعهما، وعلق عليها من خلال حسابه على موقع إنستجرام، قائلا "زوجتى العزيزة سارة، المرة دى هاكلمك بالعربى 16 / 9 يوم عيد ميلادك، والمفروض أقول لك كل سنة وأنتى طيبة، بس مش هاقولها.. لأنى عايز أقول لك كل ثانية وأنتى طيبة وبخير وناجحة وفى أحسن حال، كل ثانية وأنتى منورة حياتى ومحلية الدنيا بقلبك النضيف وضحكتك الصافية".



محمد محمود عبد العزيز

وأضاف محمد محمود عبد العزيز قائلا "كل ثانية وانتى سارة (بحبك) ..السنادى الاحتفال مؤجل والهدية مؤجلة، لكن السنة اللى جاية إن شاء الله هنبقا 3 وهنحتفل مع بعض .. ( اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا).

وعلى جانب آخر تعاقد الكاتب إبراهيم عيسى على مسلسل جديد يحمل اسم "حضرة العمدة"، والذى ستقوم ببطولته النجمة روبى، حيث نشر إبراهيم عيسى صورة تجمعه بالمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بعد توقيع العقد، وعلق قائلاً: " في مجموعة فنون مصر مع الرائعين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بعد توقيع مسلسلي الجديد (حضرة العمدة) بطولة المدهشة روبي".

ابراهيم عيسى وريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز