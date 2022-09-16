قبل أنباء انفصالهما.. آخر رسالة جمعت بين رامي جمال وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول انفصال المطرب والملحن رامي جمال عن زوجته ناريمان، بعد زواج دام لـ 8 سنوات.

ووقعت رسائل متبادلة على السوشيال ميديا منذ أسبوعين بين رامي جمال وزوجته قبل أنباء انفصالهما، إذ نشرت ناريمان صورة لها وهي تحتضن زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب حياتي اللي فخورة بيه، وبكل خطوة بيخطيها".

ورد رامي جمال على رسالة زوجته، قائلا: "الغالية بنت الغاليين.. حب الحب".

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا منشور منسوب لحساب ناريمان على انستجرام عبر خاصية القصص القصيرة، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.

يذكر أن رامي جمال، طرح مؤخرا عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يستاهل بوستين" ومنها أغاني "أدبتنا الدنيا"، "كلميني شوية عني"، "فيه جمال كده"، "مسيري أنساك"، "شوفت الحقيقة".