نجل إبراهيم سعفان: والدي كان سي السيد بالبيت.. والشاب خالد يشبهه أكثر مني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال خالد سعفان نجل الكوميديان الراحل إبراهيم سعفان، إن والده تربى تربية دينية، إذ درس في الأزهر وحفظ القرآن في التاسعة من عمره تقريبا.

وتابع في مداخلة له مع برنامج "من مصر" المعروض على قناة CBC: "والدي أحب التمثيل في الثانوية والجامعة، وبعد انتهائه من الدراسة في كلية الشريعة بالأزهر، التحق بمعهد التمثبل، وبدأ العمل في فيلم "حسن ونعيمة" مع الراحل عبدالرحمن الخميسي، إخراج بركات.

وأشار خالد إلى أن والده لم يكن يحب أن يشاهد أعماله على شاشة التليفزيون، ولم يستطيعوا هم سؤاله عن السبب، لأنه كان يشبه شخصية "سيد السيد" التي قدمها الفنان يحيى شاهين في الثلاثية.

وعن أحب الأعمال التي يحب خالد مشاهدتها لوالده، قال "سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، الدبور والجملة الشهيرة أنا مبسوط كده أنا مرتاح كده، وسفاح رغم أنفه مع الفنان محمد عوض".

إبراهيم سعفان كان على تواصل مع عدد كبير من أبرز نجوم جيله والأجيال التي جاءت بعده، وبينهم "فؤاد المهندس، عبدالمنعم مدبولي، سمير غانم، فريد شوقي، ورشدي أباظة، سيد زيان، محمد عوض، حسن مصطفى، توفيق الدقن، جمال إسماعيل الوسط".

تشابه كبير في الملامح يجمع بين سعفان والمطرب الجزائري الشاب خالد، وعنه قال نجل الراحل "والدي اتوفى سنة 1982 لم يكن وقتها الشاب خالد قد حقق شهرته بعد، واتعمل مع الأخير حوار كنت قريته سألوه انه شبه فنان كوميدي مصري فهل يعرف ذلك، قال إنه يعرفه والغريب أن اسمه على نفس اسمي خالد إبراهيم وفي نفس عمري، ولي أربع اخوات الشاب خالد شبهه اكتر مننا".