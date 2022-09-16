أنباء عن انفصال رامي جمال وزوجته ناريمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول انفصال المطرب والملحن رامي جمال عن زوجته ناريمان، بعد زواج دام لـ 8 سنوات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لصفحة ناريمان، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.

يذكر أن رامي جمال، طرح مؤخرا عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يستاهل بوستين" ومنها "أدبتنا الدنيا"، "كلميني شوية عني"، "فيه جمال كده"، "مسيري أنساك"، "شوفت الحقيقة".