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كيف علق نبيل الحلفاوي على تعاقد الأهلي رسميا مع "ميسي" ؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب مصطفى سعد .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "تخيل كده لو كان صلاح اسمه محمد ميسي.. كانت أغنية جمهور هتبقى لميسي.. وكل الأرقام والبطولات، والأهم.. كان هينافس على أفضل لاعب بأي وش قصاد ميسي؟".
وأضاف في تدوينة أخرى: "أنا عموما ضد التشبيهات دي.. فما بالك لما تلغي اسم الشخص نفسه.. يستحسن أن يصب اجتهاده وتفوقه في اسمه شخصيا ولا ينسب لغيره"

وأكمل :"يتواصل تدعيم كتيبة النسور.. بالتوفيق والمزيد من البطولات إن شاء الله".

وأعلن النادي الأهلي، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا السابق مصطفى سعد ميسي .

وظهر اللاعب ـ بحسب مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل حقيبة وكاميرا.

وأشار الأهلي، إلى أن اللاعب قد وقع على عقود مع ناديه تمتد لـ 5 مواسم مقبلة.

وأوضح النادي الأهلي،إنهاء أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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