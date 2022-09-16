النجوم يلتفون حول "الكينج" لالتقاط الصور في أحدث حفل زفاف بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

التف نجوم الوسط الفني حول "الكينج" محمد منير لالتقاط الصور التذكارية معه، في أحدث حفل زفاف بالوسط الفني، أقيم أمس الخميس 15 سبتمبر.

وكان من بين النجوم الذين حرصوا على الترحيب بـ منير: الفنان حسن الرداد، الفنان حمادة هلال، كما التُقطت له صورًا مع المذيع تامر أمين، والفنانة لوسي.

وشهد أحدث زفاف في الوسط الفني، حضور كوكبة من مشاهير الفن والإعلام، بينهم: النجمة يسرا، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي أسامة منير، الفنانة حنان مطاوع وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، الإعلامية جاسمين طه زكي.

كما حضر: النجم خالد النبوي، الفنانة دينا، النجمة ليلى علوي، النجمة إلهام شاهين، الفنانة داليا البحيري، المطرب علي الحجار، الفنانة سهير رمزي، الفنانة شهيرة، الفنانة نادية الجندي، الكاتبة لميس جابر، النجم عمرو سعد وزوجته، المطربة نادية مصطفى.

الحفل الذي ضم كل هؤلاء النجوم هو حفل زفاف ابنة الكاتب محمد هاني والمذيعة سهير جودة.