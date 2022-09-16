فن ومشاهير

"يا ريت متقلدنيش تاني".. محمد هنيدي يوجه رسالة لـ بهاء سلطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة جديدة استخدم فيها برنامج لتعديل الصور، ليضع وجهه مكان وجه المطرب بهاء سلطان.

وعلق على الصورة مستخدما اسم أحدث أغاني بهاء "دلوقتي عجبناكوا"، وفي التعليقات وجه رسالة للأخير قائلًا "مبروك لبهاء على الألبوم الجديد.. بس ياريت متقلدنيش تاني يا بهاء.. واخد كل تفصيلة"، ليرد عليه بهاء "أنا أتشرف إني أقلدك يا نجم النجوم".

جدير بالذكر أن بهاء سلطان احتفل أمس الخميس مع شركة روتانا للصوتيات بالألبوم الجديد، وذلك بكتابة اسمه واسم الألبوم والشركة المنتجة بالأضواء على برج القاهرة.

أغنية "دلوقتي عجبناكوا"، من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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