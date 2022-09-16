شكرا لقرائتكم خبر عن صور قبل الانفصال.. شاكيرا تصرخ وبيكيه يحاول التفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كل الحقائق حول قصة شاكيرا وبيكيه لم تنشر بعد، حيث ظهرت صورة وسط البحر وبين الأولاد، وعلى متن يخت خاص، أظهرت شجاراً حاداً بين المغنية الكولومبية وقلب دفاع نادى برشلونة الإسبانى قبل وقوع انفصالهما فى يونيو.



شاكيرا تصرخ علي بيكيه

صورة تكشف خلاف بين شاكيرا وبيكيه قبل الانفصال

وانتشرت صور الثنائى وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، خصوصا أنها أظهرت بيكيه وهو يتشاجر بشكل عنيف مع النجمة العالمية أمام أطفالهما، فى حين ظهرت شاكيرا تصرخ بانفعال كبير فى وجه اللاعب، كما ظهر الأطفال بينهما صامتين، وسط تكهنات بأن السبب الحقيقى وراء الشجار العنيف الذى حدث بينهما قبل الانفصال بالرغم من تواجدهما فى رحلة عائلية هو "الخيانة".

وبينما لم تكشف رسميا تفاصيل المشكلة إلا أن هذه الصور أعادت للأذهان ظهور بيكيه الأخيرة مع صديقته الجديدة كلارا شيا وقبلته لها، مع أقاويل عن أن هذه العلاقة هى سبب الانفصال.

وعلى جانب آخر يبدو أن الخلاف بين شاكيرا وجيرارد بيكيه، لم يقف عند حد الانفصال، حيث لا تسير المفاوضات بين الاثنين على ما يرام حول اتفاق بعيد المدى بشأن حضانة الأطفال يمكن أن ينتهى به الأمر في المحكمة، وحسب ما نشره موقع marca، يود الزوجان البارزان تجنب هذا السيناريو، لكن يبدو أن الطريقة الوحيدة لحل نزاعهما الحالى هي المحكمة، حيث قال مصدر "من المحتمل جدًا أن ينتهى الأمر بالاثنين فى مواجهة بعضهما البعض في المحكمة".

ونقل موقع thenews عن المصور جوردى مارتن، فى برنامج Socialite، قوله، "من المحتمل جدا أن ينتهى الأمر بالاثنين فى مواجهة بعضهما البعض فى المحكمة"، وأضاف أنه "لا توجد اتفاقية تنظيمية أو أى نوع من الاتفاق بين بيكيه وشاكيرا"، موضحا أنه اتصل بأحد مكاتب المحاماة المعنية وأكدوا له أنه "لا يوجد اتفاق" بين الطرفين فى الوقت الحالى.

شاكيرا وبكيه

وكانت صحيفة إسبانية نشرت أول صور واضحة الملامح والتفاصيل لصديقة جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة، كلارا تشيا مارتى، خلال تجولهما في أحد الأماكن العامة، حيث ارتبط بها بعد انفصاله الرسمى عن المطربة الكولومبية شاكيرا منذ حوالى شهرين .