شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يغنى بـ أوبرا دمشق: "مصر وسوريا أخوات" وسط تفاعل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم المصرى هانى شاكر حفلا غنائيا كبيرا، أمس الخميس، فى دار أوبرا دمشق بسوريا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل أغنيته الجديدة "مصر وسوريا"، التى أشعلت حماس الجمهور ورددوها معا رافعين أعلام مصر وسوريا، ويقول مطلعها:

مصر وسوريا ما بينهم وحدة من البدايات وحروبهم شاهدة

دول شعبين وهمومهم واحدة مصر وسوريا حكاية بجد

مصر وسوريا تاريخ واخوات كتف في كتف في وقت الجد

بين السورى والمصرى حاجات زى ما الدمعة ما تلمس خد

كما تفاعل الجمهور مع أغنيات هانى شاكر التى قدمها خلال الحفل وسط الزغاريد السورية، ومن أغنياته التى قدمها "حكاية كل عاشق"، و"علي الضحكاية"، تحت قيادة المايسترو عدنان فتح الله والفرقة الوطنية السورية للموسيقي العربية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم أول أمس في دار أوبرا دمشق، حضورا إعلاميا كبيرا، والتقى فيه هاني شاكر مع العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وحضره رئيس الجالية السورية في مصر باسل سماقيه وأمين عام جمعية الصداقة المصرية السورية طلال العطار.

يشار إلى أن الجمهور تزاحم بشدة فى الأيام الماضية على شراء تذاكر حفل هاني شاكر، ونشر أمير الغناء العربي صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".