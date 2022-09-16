شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وإسماعيل فرغلى زوجان فى مسلسل "العيلة دى" وهؤلاء أبناؤهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق هذا الأسبوع تصوير مسلسل "العيلة دى" للنجمة وفاء عامر والمقرر عرضه في الموسم الشتوى، تعتمد احداث العمل على عائلة تتكون من وفاء عامر وزوجها إسماعيل فرغلى، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ولكل واحد من أفراد العائلة حكايته الخاصة به والتي تكشفها الحلقات.

مسلسل "العيلة دى" مكون من ن 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانيه تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

وفى سياق متصل تستعد وفاء عامر لتصوير أول مشاهد مسلسل "ديفيليه" المكون من 10 حلقات، خلال الأسبوعين المقبلين، والعمل يشارك في بطولته محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبد السلام، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

أما إسماعيل فرغلى فلفت الانتباه في رمضان الماضى بمشاركته في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.