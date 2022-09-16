هاني رمزي: "صلاح السقا هو الأب الروحي وصلاح جاهين أيقونة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان هاني رمزي، في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" في دورته السادسة هذا العام، والتي أقيمت مساء الخميس، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال رمزي، على خشبة مسرح حفل افتتاح "أولادنا": "صلاح جاهين.. أسطورة وأيقونة من أيقونات السعادة، ولما بسافر برة مصر وأرجع لبلدنا وأسمع عبدالحليم حافظ وأغنية (بالأحضان يا بلادنا يا حلوة).. مش بقدر أتمالك نفسي".

وأضاف: "صلاح السقا هو الأب الروحي ورائد من رواد مسرح العرائس بالوطن العربي، وأنا إتربيت في بيت الراجل ده .. صلاح السقا مخرجش أحمد السقا بس، ده خرج هاني رمزي، وعلاء ولي الدين الله يرحمه".

وافتتح الملتقى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور 6 وزراء وهم الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما قدمت الفنانة لطيفة، بالحفل أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة، كما قدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية كلنا إنسان، فضلا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.