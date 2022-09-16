هاني رمزي لأطفال ذوي القدرات الخاصة: "انتوا سبب سعادة لينا كلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان هاني رمزي، بحفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال رمزي، لأطفال ذوي القدرات الخاصة، خلال حفل الافتتاح: "انتوا سبب سعادة لينا كلنا، ومصر هي أرض السعادة، واللي ما شافش مصر، فاته كتير، وبنقله تعالا مصر".

وافتتح الملتقى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور 6 وزراء وهم الثقافة، التضامن الإجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما غنت المطربة ياسمين علي، وقدمت الفنانة لطيفة، بالحفل أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة، كما قدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية كلنا إنسان، فضلا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.