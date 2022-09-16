شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ما بين مصر الجديدة ومدينة أكتوبر بسبب "الونش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الجديد" الونش " في مناطق مختلفة منها أحد الشقق بمصر الجديدة وبعض الفيلات بالسادس من أكتوبر و المسلسل مكون من 45 حلقة والمنتظر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

الونش من بطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر ويتبقى فقط التعاقد مع فنانة لدور من أدوار البطولة.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب في ثالث تعاون على التوالي بين الثلاثى في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلى "الأخ الكبير" و"ضربة معلم"

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.