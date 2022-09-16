لمدة 3 أيام.. عودة عرض "فورقيعة" على مسرح معهد الفنون المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد عرض "فورقيعة" لمسرح معهد الفنون المسرحية، لمدة 3 أيام، بداية من أمس الخميس 15 سبتمبر، بعد قرار الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الأسبوع الماضي، ضمن الأنشطة الصيفية للمعهد.

العرض تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج د. إنجي البستاوي، وتحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

تدور أحداث العرض حول عزت الأسيوطي الذي يبحث عن ابنه الشرعي حتى يأخذ حقه في الميراث وتبدأ رحلة البحث مع وجود بعض المفارقات الكوميديا المبنية على الموقف.

"فورقيعة" بطولة: إيمان يوسف (رزة)، أدهم الدسوقي (عزت الأسيوطي)، ندى إسماعيل (ام سلوى-مفاتن)، نيهال فهمي (حنان)، رشوان كيالي (عاصم-سيد)، محمود شعراوي (مجدي-الدكتور)، أسماء ماهر سليم (رجاء-كريمان)، محمود نوح (فورقيعة)، بسام عبدالمنعم (عثمان)، ديكور:عمر أبو الوفا، مكياج رحمة عمر، إعداد موسيقي وتنفيذ مصعب الخير، أغنية الختام ألحان وتوزيع محمود شعراوي، عزف قانون محمد عمرو، استعراض الختام محمود نوح، بوستر ودعاية محمد وحيد، إضاءة وليد درويش، تنفيذ الديكور عبدالرحمن الأسمر، تنفيذ الاكسسوار سهيلة أحمد، فوتوغرافيا داليا إبراهيم.