شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى نظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة ليلى نظمى، اليوم الجمعة بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد الإسكندرية عام 1945، وانتقلت إلى القاهرة لتدرس بـالمعهد العالي للموسيقى، أشتهرت بالأغاني الشعبية والفلكلورية.

شاركت فى الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وقدمت حفلات أضواء المدينة،و بعد نجاحها في الأغاني الشعبية شاركت فى بعض الأفلام السينمائية كفيلم "مذكرات الآنسة منال" ، من إنتاج عام 1971، بطولة نيللي وأحمد مظهر وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن وعادل إمام وحسن مصطفى وميمي جمال كما قدمت عدد من الأغانى للأطفال.

وقدمت ليلى نظمى العديد من الأغانى المتميزة منها "ماخدش العجوز أنا" ، "أدلع يا رشيدى"، "ليلى"، "من الثانوية" ، "يمامة حلوة" ، "يا عروستنا"، "أماه نعيمة" ، "العتبه جزاز" ، "حماتى يانينا" ، "ساعة المغارب" ، "عيب يامديحة" ، "أدلع ياعريس".

شاركت في بعض الأفلام منها (آنسات وسيدات، الشيطان لا يدق بابك)، وكان آخر أعمالها مسلسل "أغراب" في عام 1976، ثم اعتزلت و ارتدت الحجاب .