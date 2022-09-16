شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: الوقوف على خشبة المسرح القومى شرف لأى فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة داليا البحيرى فى إجراء بروفات لمسرحية " سيدتى الجميلة جدا " التى ستعرض قريبا على خشبة المسرح القومى بالعتبة ، وأعربت داليا عن سعادتها بالانضام إلى هذا العمل الفنى مشيرة فى تصريحها لـ "الخليج 365 " أن العمل على المسرح القومى شرف لأى فنان يقف على خشبته.

المسرحية يشاركها البطولة فيها كل من احمد وفيق وفريد النقراشى وأعضاء فرقة المسرح القومى منهم نفين رفعت و لبنى عبد العزيز وأمينة سامى واحمد سمير عامر.

المسرحية أشعار عادل سلامة والحان الموسيقار محمود طلعت و ديكور د . حمدى عطية ملابس د . مروة عودة جرافيك جون بهاء تصميم الإستعراضات مصطفي حجاج وإعداد وإخراج محسن رزق ومدير المسرح القومى الفنان ايهاب فهمى.

يذكر ان الفنانة داليا البحيرى قد كشفت خلال لقائها فى برنامج "أحلى كلام"، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى على قناة الحياة عن أن النجم هانى رمزى ساعدها كثيرًا فى الوقوف على خشبة المسرح، وقالت: "المسرح تجربة عملية حلوة أوى ومرعبة أوى، ممكن تقول إيفيه لجمهور ميضحكش وممكن تقول نفس الإيفيه لجمهور تانى ويضحك"، مؤكدة أن هانى رمزى ساعدها كثير.

وتابعت داليا البحيري قائلة: "كنت بتطمن وأنا بمثل جنب هاني لأن معاك حد بيخاف عليك بجد وكان في مشاهد كتير بتجمعنا ومع الوقت اتعلمت وبقيت بقول إيفيهات على المسرح وأفهم إيه اللي بيضحك الناس وأقدمه".