شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية" الحفيد " بطولة لوسى تعود على المسرح القومى الخميس 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المسرح القومى عرض مسرحية" الحفيد " بطولة الفنانة لوسى فى موسم جديد بداية من يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر المقبل حيث تعرض أيام" الخميس والجمعة والسبت" من كل أسبوع حسبما صرح إيهاب فهمى مدير المسرح .

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، علاء قوقة ، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.

وكشفت الفنانة لوسى خلال حوار خاص لـ"الخليج 365"، عن سبب عودتها للمسرح بعد توقف دام سنوات بمسرحية "الحفيد"، التي تعرض علي المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمى، حيث قالت: "وجود العمل علي المسرح القومي كان من أهم الأسباب لحماسى".

يذكر أن عرض "الحفيد"، يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.