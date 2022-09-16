شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى ضيفة شرف فيلم "اتنين للإيجار" وتصور مشاهدها فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ناهد السباعى كضيفة شرف فى أحداث فيلم "اتنين للايجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والذى يتم تصويره حالياً، ومن المقرر أن تصور ناهد مشاهدها خلال الفترة المقبلة فى مدينة الغردقة، حيث تستعد أسرة الفيلم للسفر إلى هناك لتصوير هذه المشاهد التى تستغرق 5 أيام.

فيلم "اتنين للايجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت، يعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي، ومن ضيوف الشرف الذين صوروا مشاهدهم رانيا يوسف وميرهان حسين، وثراء جبيل

وانتهت ناهد السباعى مؤخراً من تصوير فيلم بعنوان "19 ب" والذى تشارك فى بطولته إلى جانب سيد رجب، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون ونبيل نور الدين وإخراج أحمد عبد الله، وتدور أحداثه فى فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

وكان آخر أعمال ناهد السباعى مسلسل "منورة بأهلها" من 10 حلقات وتأليف محمد أمين راضى وإخراج يسرى نصر الله وبطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي، كريمة منصور، علاء حسنى، نور محمود، عصام عمر وآخرين.