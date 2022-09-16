شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة تطرب جمهور ملتقى أولادنا بأغنية "تعالى مصر" على قناة ON.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المطربة أميرة خلال حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته السادسة المذاع على قناة ON، بتقديم أغنية "تعالى مصر"، والتى قدمها على المسرح النجم هانى رمزى، وتفاعل معها الجمهور ونالت تصفيقا حادا بنهاية فقرتها.

وعرضت قناة ON أوبريت "الليلة الكبيرة" التى قدمها الأطفال ذوى القدرات الخاصة بحفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته السادسة، والتى قامت بنقل الحدث بشكل احترافى، وشارك فى تقديم الأوبريت النجم هانى رمزى، وأدى أطفال ذوى القدرات الخاصة عرض مبهر أشاد بيه الجمهور الحاضر.

كما شهد الحفل تقديم الفرق المشاركة بالملتقى من مختلف الدول عدد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، وقدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو"، بعنوان "كلنا إنسان".

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.