شكرا لقرائتكم خبر عن مؤدى شخصية "إيسو" فى فيلم كرتون ملتقى أولادنا: حقيقية والعمل استغرق 40 يوما لتجهيزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس وليد نور، مؤدي شخصية بطل الفيلم"إيسو" الذي تم عرضه في افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شخصية "إيسو" حقيقية موجودة بالفعل وعانت من التنمر المجتمعي، وإن التجهيز لعرض الفيلم استغرق ما يقرب من شهر ونصف الشهر، وتم عمله بتقنية الثرى دى، وأحدث البرامج لعمل هذه النوعية من الأفلام.

وأضاف نور أنه تم اختيار شخصية إيسو لتعبر عن فئة مهمة في المجتمع يجب الاهتمام بها وعدم إهمالها، وتوفير كل الوسائل الممكنة للنهوض بالمستوى الفكرى والحالة النفسية الخاصة بهم.

وأوضح أنه يجب أن تتم توعية المجتمع باحتواء هذه الفئة وعدم التنمر عليهم ومساندتهم، خاصة أنهم يتمتعون بقدر كبير من الذكاء والقدرات الفائقة.

ومن جهته تقدم المهندس وليد نور بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي هذه المنظومة الرائعة التي ستنهض بهذه الفئة، وستنقلهم نقلة حضارية نفتخر بها في مجتمعنا المحلي والدولي، كما تقدم بالشكر لفريق العمل المهندس خالد عبد العليم، والمخرجة عبير السعيد على ما بذلوه من جهد لإخراج هذا العمل الرائع فى وقت قصير جدا.



المهندس وليد نور

وكان قد تم عرض فيلم كرتون "ايسو" فى افتتاحية ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر والفيلم فكرة وانتاج ريم حمودة ويواجه الفيلم ظاهرة التنمر ويدعو للحب والخير والسلام بين افراد المجتمع وقد تم انتاجه بتقنيات متقدمة وابهار كبير.

ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتخطيط، والهجرة، وشئون المصريين بالخارج، وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.