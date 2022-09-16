شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الكوميديا.. اليوم ذكرى رحيل الفنان فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 16 سبتمبر ذكرى رحيل الفنان فؤاد المهندس، صاحب المدرسة الخاصة في التمثيل والأداء الكوميدي، إذ رحل عن عالمنا في عام 2006.

اشتهر فؤاد المهندس بأدائه الكوميدي المميز في أفلامه ومسرحياته وأيضا في الأعمال التليفزيونية التي قدمها، واسمه بالكامل فؤاد زكي المهندس، من مواليد 6 سبتمبر 1924 في حي العباسية، ولها 3 أشقاء هما صفية ودرية وسامي.

قدم فؤاد المهندس أكثر من 150 عملا فنيا ما بين سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، ومن أبرز أفلامه "أنا وهو وهي"، "اعترافات زوج"، "جناب السفير"، "معبودة الجماهير"، "أخطر رجل في العالم"، "مطاردة غرامية"، "شنبو في المصيدة"، "اشجع رجل في العالم"، "أرض النفاق" وغيرها من الأفلام".

وفي التليفزيون تألق فؤاد المهندس من خلال سلسلة فوازير حملت اسمه، منها "عمو فؤاد رئيس تحرير"، "عمو فؤاد ويا الأعداد"، "عمو فؤاد ضرب التليفون"، "عمو فؤاد وكنوز الأرض"، وكان آخرها عام 1998 بعنوان "عمو فؤاد رجل أعمال".

ومن أبرز ما قدمه فؤاد المهندس في مشواره الفني، برنامج إذاعي بعنوان "كلمتين وبس"، إذ اعتاد الجمهور على مدار نحو 30 عاما سماع صوته في الثامنة إلا خمس دقائق صباح كل يوم، قبل أن يقول المذيع" إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم..." ليأتي صوت فؤاد المهندس قائلا" كلمتين وبس"، والذي عالج فيه أو تناول بالرصد مشكلة أو ظاهرة أو سلوك اجتماعي خاطيء يعاني منه المجتمع المصري.