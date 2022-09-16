كتب امير فتحي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورها خلال جلسة تصوير في إحدى صالات “الجيم”. وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي مستمتعة بممارسة تمارينها الرياضية، وبدت في كامل رشاقتها وقوامها المثالي. ظهرت ياسمين في الصور مرتدية طقم رياضي مكون من قطعتين “تي شيرت هاف ستومك باللون الأسود، وبنطلون باللون الزيتي”. وقد تعرضت ياسمين صبري لموجة من التعليقات التي تضمنت تلميحات غير مناسبة حيث جاء في بعضها: “شباب بدون زووم رجاءا اعتبروها خالتكم” و “من دون زوم يا جماعة”.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تتعرض للتحرش بسبب هذه الصور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.