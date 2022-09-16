شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تغنى "الحلم" بصحبة ذوى الهمم بملتقى أولادنا على on.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة on حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، وقدمت لطيفة أغنية بعنوان "الحلم" بمشاركة الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وشارك النجم هانى رمزى بالتقديم في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، كما شهد الحفل تقديم الفرق المشاركة بالملتقى من مختلف الدول عدد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، وقدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو"، بعنوان "كلنا إنسان".

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.