شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "فضل ونعمة" في دور العرض السينمائى يوم 5 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائى فيلم "فضل ونعمة" للنجمان ماجد الكدوانى وهند صبرى يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل، حيث بدأ الشركات المنتجة للعمل في عمليات الدعاية بطرح الأفيش والبرومو الأول، ومن المقرر طرح البرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات برائتهما.

وكان آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 114 مليون جنيه حتى والفيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وفى سياق آخر يصور ماجد الكدوانى الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقة والذى يشارك في بطولته نور اللبنانية رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، فيما تصور هند صبرى مسلسلها الجديد "مهب الريح" ويشاركها في بطولته ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور وإخراج أحمد خالد موسى.