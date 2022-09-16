شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. محمد ثروت يطرح "هنسيب لمين الغنا".. ومحمود حميدة يبدأ تصوير "ما بعد الجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أمس الخميس أحداثا عديدة على الساحة الفنية المحلية والعالمية أبرزها؛ لطيفة تشارك الغناء مع أطفال ذوى القدرات الخاصة فى افتتاح ملتقى أولادنا، ومحمد ثروت يطرح أغنية "هنسيب لمين الغنا"، والنجم دريد لحام يستقبل هانى شاكر فى سوريا، ومحمود حميدة يبدأ تصوير فيلم "ما بعد الجنون" للمخرج عادل أديب.

شاركت النجمة لطيفة في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، وقدمت أغنية بعنوان "حلوة الحياة" بمشاركة الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وشارك النجم هانى رمزى بالتقديم في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، كما شهد الحفل تقديم الفرق المشاركة بالملتقى من مختلف الدول عدد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، وقدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو"، بعنوان "كلنا إنسان".

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

طرح الفنان محمد ثروت، منذ دقائق، أغنية جديدة بعنوان "هنسيب لمين الغُنا" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وعدد من منصات الأغانى المختلفة.

أغنية "هنسيب لمين الغُنا" من إنتاج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، وكلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبيه، وتوزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية وماستر م.هانى محروس.

وتقول كلمات الأغنية التى تعبر عن حالة جيل الفنان محمد ثروت من الفنانين، هنسيب لمين الغنا.. ده إحنا اللى بادعينه..الفرحة جت عندنا .. و الحزن بايعينه.. حضن الحبايب دفا.. واللى مضاقينا اختفى ولا بيننا عايزينه.. احنا اللى بيحبنا ليلنا..ونجومه صاحية تغنيلنا.. احنا اللى بنحب الدنيا وعشان كده كله يجيلنا.. احنا اللى بيحبنا ليلنا..نسهر وقمره يبصلنا.. أول ما نتجمع ثانية.. بنروق وتخلص مشاكلنا.. الحب عايش هنا..والقلب لسة نضيف.. عايشينها من قلبنا..ولا خنقة ولا تكتيف الليله متزوقه..خلونا نفرح بقى ده سهرنا دمه خفيف.

وكان الفنان الشاب أحمد محمد ثروت ابن الفنان الكبير محمد ثروت، قد طمأن محبى والده على حالته الصحية، بعد إجرائه جراحة دقيقة فى القلب بالنمسا وهى العملية الثانية له فى نفس العام، إذ أجرى جراحة فى القلب.

استقبل النجم السورى دريد لحام النجم هانى شاكر خلال تواجده فى سوريا لإحياء حفل غنائى، الخميس، بدار أوبرا دمشق.

ونشرت بوسى فيديوهات منذ أول الرحلة واستقبال هانى شاكر فى المطار والمؤتمر الصحفى، ولقاء هانى شاكر بالنجم دريد لحام بعد غياب 15 عاما.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل اليوم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: نسيانك صعب، علي الضحكاية، وعد منى، مشتريكى، كما سيقدم أغنية بمثابة إهداء من الشعب المصري للشعب السوري، حسبما أعلن في تصريحات تليفزيونية.

ونشر الفنان هاني شاكر صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".

بدأ النجم محمود حميدة تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "ما بعد الجنون" إخراج عادل أديب ويشارك في البطولة كل من محمود قابيل وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى و لأول مرة مشاركة المطرب مسلم.

يذكر أن النجم محمود حميدة، قد شارك جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد " مطرح مطروح"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر النجم محمود حميدة في بداية الفيديو ممازحا خالد أبو غريب المخرج المنفذ قائلا : أستاذ خالد المخرج المنفذ بتاع الفيلم شقي شقا ولا اللي بيزرع غيط لوحده"، وأضاف أن رنا السبكي تحولت بشرتها إلى اللون الأسود بسبب التصوير في الصحراء، فيما مازح المخرج وائل احسان مؤكد أنه وضع عمة بيضاء وذلك ليلقى تشجيع من أهله في محافظة الإسماعيلية.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز و المخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

محمود حميدة طرح له مؤخرا فيلم "الكاهن"، والعمل يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

طرح الفنان بهاء سلطان أحدث أغانيه "دلوقتي عجبناكوا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الإلكترونية المختلفة، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية: "دلوقتي عجبناكوا ؟ ما كنا حلوين ومعاكوا ! فجأة الشوق آهو جابكوا طب إيه كان مشّاكوا ؟، أيوة إحنا إحلوينا، لأ وكمان بقينا، صعب يخش علينا، كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية غلب وطيبة الدنيا كنا بنيجي ف ثانية كنتوا ساعتها فين دلوقتي بقينا فلة ده إنتوا كسرتوا ورانا قلة ومشينا وسايبينها على الله كدة فجأة وجعناكوا عارفين أيوة قسينا نشفنا ورانا رمينا دنيا بنت لذينة يوم سلف يوم دين والله مش ندية ولا عِند ولا أذية أصل المواضيع ديا خلصت من سنتين دلوقتي إتقدرنا ده إحنا ياما إتكدرنا يلا قدركم وقدرنا تيجوا بعد ما ننساكوا".

وأحيا بهاء سلطان مؤخرًا حفلا غنائيا بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء "تعالى ادلعك"، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها، واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويتجرى جاليًا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.