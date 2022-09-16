شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جاد يكشف لـ ”الخليج 365” سر اختفاء كارمن سليمان عن الساحة الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب والملحن مصطفى جاد ضيفا على برنامج " ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365" ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه كشف جاد سر اختفاء زوجته المطربة كارمن عن الساحة الغنائية مؤخرا، حيث قال إن كارمن مطربة قوية وحقيقية جدا وهى الفنانة الوحيدة التي قابلتها في مشوارى تستطيع غناء أى شيء، وأن السوق الغنائى حاليا غير مستقر لذلك لابد أن تتوقف لتترقب الموقف حتى تقدم بما يتناسب معها حتى لا تتعرض للاخفاق حفاظا على المسئولية التي عاتقها.

وأضاف في لقائه أن النجمة سميرة سعيد هى التى منحته الضوء الأخضر ليخوض تجربة الغناء، وأضاف ان شهادة ميلاده الغنائية الأولى كانت على يد زوجته الفنانة كارمن سليمان رغم انها كانت تعترض على يخوض تجربة الغناء لانه ملحن ناجح وتخشى علية من معناه طريق الغناء

وكشف مصطفى جاد عن أسماء مهمة كانت لها فضل في وصوله إلى قائمة نجوم التلحين في الوطن العربى من هؤلاء الأسماء التي صرح بها الشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي.

وفى لقائه تحدث عن أهم محطات حياته قبل الإتجاة الى عالم الموسيقى والغناء وقال إنه كان يلعب كرة القدم بنادى الداخلية وكان يتمنى ان يصبح لاعب كرة محترف لكن التلحين نجح في ان يختطفه من هوايته المفضلة.

كما كشف مصطفى جاد أن الشاعر محمد رفاعى هو من عرفه بالمطربة كارمن سليمان الذى وقع في حبها بعد فترة من التعاون معها اثناء تحضير أغانى ألبومها الأول.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.طرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائى باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محمد المغربى، ألحان مهدى مزين، توزيع بلال أفريكانو، إخرام أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب