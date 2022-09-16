ياسمين صبري بإطلالة رياضية ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت مرتدية ملابس رياضية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء قضاءها نزهة صيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمد سامي

أطل المخرج محمد سامي على جمهوره ومتابعيه رفقة زوجته الفنانة مي عمر بإطلالة رومانسية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين أنظار جمهورها ومتابعيها حيث ظهرت مرتدية فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمد كريم

شارك الفنان محمد كريم جمهوره ومتابعيه صورة من أرشيف ذكرياته في حفل توزيع جوائز EMMYS، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نهي عابدين

شاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نوران أبوطالب

شاركت الفنانة نوران أبو طالب جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهتها الصيفية على متن أحد المراكب، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها صورة من ذكرياتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

درة زروق

أطلت الفنانة درة زروق على جمهورها ومتابعيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".