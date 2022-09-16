كيف علق محمد رمضان بعد تصدر اسمه أعلى هاشتاج على "تيك توك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال النجم محمد رمضان، إنه تصدر أعلى هاشتاج اسم مصري على "تيك توك" ليصل إلى 7 مليار مشاهدة.

وعلق رمضان، على ذلك عبر حسابه بـ "إنستجرام"، قائلا: "هاشتاج محمد رمضان على تيك توك أعلى اسم مصري على الإطلاق .. بفضل ربنا ثم جمهوري الجبار تخطينا السبعة مليار".

وكان "رمضان"، تصدر خلال الساعات الماضية، تريند يوتيوب رقم "١" بكليبه الغنائي الجديد "دوشة" الذي تم طرحه عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب"، وعدد من المنصات السمعية، ومجموعة قنوات روتانا.

كليب"دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سمير.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز ال 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.