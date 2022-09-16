نهى العمروسي.. مات زوجها بالسرطان وأصيبت بنفس مرض أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة نهى العمروسي ضيفة على برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، مساء أمس الخميس 15 سبتمبر، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الشخصية والفنية، ونستعرض أبرز ما قالته في الحلقة وأبرز المعلومات عنها..

- نفت أن يكون ابتعادها عن التمثيل بإرادتها مؤكدة أن الفن هو الذي يخاصمها، إذ تستقبل عروضا تجدها أقل بكثير من قيمتها الفنية، ولذلك تختار أن ترفضها "مش ههزأ نفسي، وهقعد في بيتي وأحترم نفسي وأحترم الجمهور، أختفي أحسن ما أظهر في حاجات ملهاش لازمة، أو أدوار مش قيمتي".

- عن ابنتها الوحيدة نازلي، قالت "أخطأت في تربيتها"، لافتة أنها أخبرتها بطريقة غير مناسبة مسألة وفاة والدها رغم أنها كانت طفلة وفي سن لا يستوعب ما قيل لها.

- عن قضية ابنتها نازلي المعروفة إعلاميا بـ "قضية الفيرمونت"، أوضحت أنها نجحت في تجاوزها بمساعدة ربنا الذي أمدها بالقوة، لكنها لم تلجأ وقتها لأحد.

- ردت نهى عن الاتهامات التي يوجهها لها البعض، وتتعلق بقضية تعاطي المخدرات: "أنا اتظلمت ودخلت السجن وعملولي تحليل طلبته من النيابة، والتحليل طلع إني مبشربش مخدرات ولا سجاير، أدافع عن نفسي في إيه؟، اللي عايز يتكلم عني هيتكلم مهما قولت؟، واللي عايز يشتم فيا هيشتم".

- كشفت نهى عن إصابتها بنفس المرض الذي أصيبت به "كوكب الشرق" أم كلثوم، وكان يجبرها على ارتداء نظارة شمس لإخفاء الأثر الذي تركه المرض على عينيها: "أنا جالي غدة درقية في عينيا، وقالوا من المخدرات، يعني المرض ده أم كلثوم فضلت لابسة نضارة، بس مفرقش عشان ده حنجرتها"

- ولدت نهى العمروسي في يناير عام 1963.

- ممثلة وكاتبة سيناريو.

- تعاونت مع كبار النجوم، بينهم: "الزعيم" عادل إمام، نور الشريف، نبيلة عبيد، أحمد بدير، ويونس شلبي.

- ومن أشهر أفلامها: "جزيرة الشيطان"، "حارة برجوان"، "حلق حوش"، "هيستريا".

- من أشهر المسلسلات التي شاركت فيها: "مطلوب عروسة"، "أميرة في عابدين"، "ضمير أبلة حكمت"، "مملكة الجبل".

- تزوجت من الفنان مصطفى كريم والذي أصيب بالسرطان، ورحل في شبابه، بعدما أنجبا ابنتهما نازلي.