فن ومشاهير

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورا لها.. والجمهور: "قمر أقسم بالله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن صور قديمة لها التقطتها قبل عدة سنوات في واحدة من جلسات التي خضعت لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العودة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "جمال"، "نورتي يا قمر الكون"، "طول عمرك قمر يا ياسمين"، "وحشتينا أوي يا ياسو"، "ما شاء الله"، "قمر أقسم بالله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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