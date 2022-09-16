شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يوزع منح الأفلام القصيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة مساء اليوم الخميس، بتوزيع جوائز منحة إنتاج الأفلام القصيرة التى تم الإعلان عنها خلال الدورة السادسة فى فبراير الماضى.

وحضر الاحتفال الذى أقيم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، والشركاء والداعمين لمنحة الإنتاج.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: "خصصنا المنحة هذا العام للمخرجات والكاتبات وتواصلنا مع شركاء آمنوا بفكرتنا وتجربتنا ودعمونا منذ انطلاق المهرجان وكل عام يزيد عدد الشركاء وفى القريب العاجل سنبحث عن دعم لمشاريع الأفلام الطويلة".

وأضاف الكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان قائلا: "لأول مرة منذ سبع سنوات يقيم المهرجان حدث بالقاهرة بعيدا عن الصعيد، وهو أمر أسعدنا وأتوجه بالشكر لكل الشركاء لأنه لولاهم لما كنا هنا اليوم نقدم منح للأفلام القصيرة وهى بداية نطمح بعدها لدعم الافلام الطويلة من خلال الجهات الداعمة للمهرجان".

وقالت د. عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان: "إن حدث اليوم هام جدا فى تاريخ المهرجان لأنه ينقل الفتيات المشاركات بالورش من متدربات إلى صانعات أفلام وهو الأمر الذى يسعد إدارة المهرجان".

وتحدث د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما عن دور مهرجان أسوان فى خلق بيئة سينمائية جيدة لشباب وفتيات محافظة أسوان وصعيد مصر، ونجح فى جذب المئات منهم ووفر لهم ورش لتنمية مهاراتهم وتعليمهم فنون السينما وكيفية صناعة الفيلم.

وأعربت المخرجة تغريد العصفورى الفائزة بجائزة الإنتاج عن مشروع فيلم "أن تكون بهجة" عن سعادتها بالجائزة لأنها ستمكنها من العمل على الفيلم وخروجه للنور.

وعبرت المخرجة روجينا بسالى عن سعادتها بجائزة فيلمها الجديد "كف مريم" خاصة وأنه امتداد لفيلمها الأخير "كان لك معايا".

وذهبت جائزة تطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم "جميلة من غير حاجة" وأكدت أن الجائزة ستساعدها على العمل على تطوير السيناريو ليكون جاهزا للخروج للنور فى أقرب وقت، ونوال محمود عن فيلم "رسول الحب" وتحدثت عن الصعوبات التى تواجهها المرأة فى الصعيد، خاصة أن أغلب الخدمات بعيدة عن محافظة أسوان.

ويحرص مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، على أن يكون منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وكذلك زيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر، واشترط المهرجان أن تكون المنحة المقدمة من خمس شركات عاملة فى الحقل السينمائي، لمشروعات أفلام تتناول قضية من قضايا المرأة، أو تتناول شخصية نسوية مؤثرة، أو تمثل إبداع النساء، وتجمع المنحة بين الدعم المالى واللوجيستى من توفير المعدات والتجهيزات لمرحلة التصوير وما بعدها.