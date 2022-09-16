شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: الأزمة الصحية الأخيرة كشفت مدى حب الناس وأغنيتى الجديدة جاهزة منذ 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد ثروت، إن أغنية جديدة بعنوان "هنسيب لمين الغُنا" تم ترتيب لها قبل 5 أشهر، مضيفا أنه اجري العملية الثانية بالنمسا ورجع أول أمس، مضيفا :"الأزمة الصحية الأخيرة كشفت مدى حب الناس وأغنيتى الجديدة كانت جاهزة منذ 5 شهور.. اسعدنى رد فعل الجمهور على الاغنية الجديدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى،:" سأشارك فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية وصوتى لمن يخدم المهنة.. واتمنى من النقيب المقبل عمل تدريب للعازفين وتوفير الخدمات للعاملين بالنقابة".

وتابع :" أرض البلد دى بتزرع طيبة فى النفوس اللى عليها، ولقيته ده فى الناس اللى قدمت ليا المساعدات الطبية.. وحشتنى مصر قد الدنيا فى الفترة اللى قضيتها فى النمسا".

وطرح الفنان محمد ثروت، منذ دقائق، أغنية جديدة بعنوان "هنسيب لمين الغُنا" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وعدد من منصات الأغانى المختلفة.

أغنية "هنسيب لمين الغُنا" من إنتاج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، وكلمات أحمد المالكي، والحان محمد عبيه، وتوزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية وماستر م.هانى محروس.