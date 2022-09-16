شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مجد القاسم: سأعود بأشياء جيدة للغاية خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب السورى مجد القاسم، إنه سيعود بأشياء جيدة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيكون عودا حميدا لجمهوره، متابعا: فهمنا لعبة السوشيال ميديا مؤخرا .

وأضاف المطرب السورى مجد القاسم، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه في التسعينيات من القرن الماضى كان هناك نوع معين من المزيكا ولكن حدث تغيير فى شكل المزيكا مؤخرا .

وتابع المطرب السورى مجد القاسم، أن جيل التسعينيات فاجئة وجد نفسه يسمع كلمات لا يفهمها فأصبح السؤال كيف نجارى الأمر فقلت أبعد حتى أفهم وأجارى هذا الأمر، وكنت سبب في اكتشاف مى الكساب بحمد الله .

وقال المطرب مجد القاسم، إنه قدم كل ألوان المزيكا حيث طرب ومواويل ورمانسى، متابعا: بعد تفكير عميق ومنذ فترة لم نقدم شيء وجدنا الدنيا متأخرة والناس تريد أن تفرح في الوطن العربى كله، وأنا لن أستطيع أن أذهب لمزيكا المهرجانات لأنه ليس طريقى فهو موضوع ليس به غنا ولكن أخذت هذا النوع من المزيكا بشكل لا يسئ لى وأستطيع أن أغير من نوع المزيكا لتتواكب مع الفرحة التي يريدها المواطن في العالم العربى.