شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد ثروت: مجموعة أغانى مختلفة سأطرحها خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد ثروت إنه يقدم أغنية جديدة "هنسيب لمين الغنا"، موضحا أنها تمثل تحدى للكلمة واللحن والحالة التي يعيشها.

وأضاف المطرب محمد ثروت خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الفن يجعل الفنان طوال الوقت يفكر في كيف يواكب العصر، ولا يتنازل ولا يقدم شيء يندم عليه.

وتابع المطرب محمد ثروت أن الأجيال تسلم بعضها وتحاول أن تكمل مسيرة بعضها وهناك مبادئ في الحياة، حيث إن النفس البشرية مواصفتها لا تتغير .

وقال المطرب محمد ثروت إن هناك مجموعة أغانى مختلفة سيطرحها خلال الفترة المقبلة، متابعا: سؤال الناس عنى ساعدنى في تخطى هذه المرحلة الصعبة التي عشتها وهذا فضل من الله.