شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عثمان يجسد دور دكتور صيدلى فى مسلسل "العيلة دى" مع وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان يوسف عثمان تصوير مشاهده في مسلسل "العيلة دى" مع النجمة وفاء عامر، والذى انطلق تصوير أول مشاهده هذا الأسبوع ومقرر عرضه في الموسم الشتوى، ويجسد يوسف خلال الأحداث شخصية دكتور صيدلى يعمل في صيدلية بعد تخرجه ويحاول تكوين نفسه حتى يتزوح من الفتاة التي يحبها.

مسلسل "العيلة دى" مكون من ن 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانيه تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

وينتظر يوسف عثمان عرض مسلسل "الغرفة 207" المكون من 10 حلقات، والمأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل اسم "الغرفة 207"، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري ومحمد بكير، وبطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم وضيوف الشرف مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد، جيهان خليل، رزان مغربى.

وكان آخر أعمال يوسف عثمان، فيلم "ريتسا" الذى تم عرضه في ديسمبر 2021، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصرى، عائشة بن أحمد، كارولين عزمى، مى الغيطى، مريم الخشت نور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.