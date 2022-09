شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى زواجه .. جون ليجيند يصدر أغنية Wonder Woman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المغني جون ليجيند فيديو موسيقي لأغنيتة الجديدة Wonder Woman عبر منصة اليوتيوب، وتعد الأغنية هدية لزوجته لذكرى زواجهم التاسعة و هى من ألبومه الذي أفرج عنه LEGEND و الأغنية تعد تكريما لما تبذله المرأة من جهد و ظهرت زوجة جون ليجيند كريسي تيجن في الفيديو الموسيقي و ابنائه،وليست هذه هى المرة الأولى التي تظهر معه في اعماله فقد شاركت معه في الفيديو الموسيقي لأغنية All Of Me الذي طرح بعد زواجهم عام 2013.

تقابل الثنائي أول مرة عام 2006 عندما صور معا الفيديو الموسيقي لأغنية Stereo وسرعان ما تقرب الاثنان من بعضهما وتزوج عام 2013 و يمتلكان ابنان و ينتظران الثالث،وفي مارس من العام الماضي احتفل ليجيند بمشواره مع زوجته كريسي من خلال فيديو شاركه مع موقع Peopleوقال "أنا كنت محظوظ جدا لمقابلتك في 13 من سبتمبر عام 2006 نحن محظوظون لأننا معا".

وأضاف المغني "لقد بنينا عائلة رائعة معا وأنا فخور بهذا وسعيد كيف انني أرى ابداعك و تفاهمك مع اطفالنا" و اكد أنه لا يريد أن يخوض أي تجربة دون وجودها بجانبه مشيرا أن حياتهم كانت ملئية بالفرحة والألم و بعض الحزن والبكاء وما جعلهم يتماسكون هو كونهم معا.