شكرا لقرائتكم خبر عن سهير عبد القادر توجه التحية للرئيس السيسي لدعمه ملف ذوى القدرات وتشكر الشركة المتحدة لنقل الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت سهير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، خلال حفل افتتاح ملتقى أولادنا، ووجهت التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر لملف ذوى القدرات الخاصة، ودعم 6 وزارات والمؤسسات المجتمعية للملتقى.

وتابعت: "كل سنة وأولادنا بيبعتوا رسالة من مصر للعالم كله والسنة دي شعارنا (كلنا إنسان)، ويشارك 34 دولة في الملتقى، وبنسعى دائما إننا نظهر أولادنا بشكل يليق بمصر، والجهد ده كان لا بد أن يكلل من خلال الشركة المتحدة متمثلة فى قناة ON، ولازم أشكر فريق العمل لأنهم اشتغلوا بجهد كبير لمدة 8 شهور".

وشهد حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الفيلم فكرة وإنتاج ريم حمودة، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ويواجه الفيلم ظاهرة التنمر، ويدعو للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع، وقد تم إنتاجه بتقنيات متقدمة وإبهار كبير.

وشاركت المطربة ياسمين علي مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة غناء أغنية "سهر الليالي"، وقامت بتقبيل رأس أحد الأطفال على المسرح.