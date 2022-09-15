شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشارك الغناء مع أطفال ذوى القدرات الخاصة فى افتتاح ملتقى أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة لطيفة في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، وقدمت أغنية بعنوان "حلوة الحياة" بمشاركة الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وشارك النجم هانى رمزى بالتقديم في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، كما شهد الحفل تقديم الفرق المشاركة بالملتقى من مختلف الدول عدد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، وقدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو"، بعنوان "كلنا إنسان".