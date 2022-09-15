شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة قوالي الهندية تزور مصر للمشاركة في مهرجان سماع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم فرقة قوالي الهندية بقيادة ناصر خالد صبري وسيد ناصر حسين بزيارة مصر خلال الفترة من 16-25 سبتمبر 2022، وتشارك الفرقة بعروضها في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية.

يعتبر فن القوالي أحد أشكال الإنشاد الديني الصوفي في شبه القارة الهندية. وظهر هذا الفن أولاً في الأضرحة الصوفية "الدارجاه" في منطقة جنوب آسيا. ثم اكتسب شهرة عالمية في أواخر القرن العشرين.

وينسب الفضل للقديس الصوفي أمير خسرو، وهو منشد وعازف وشاعر وعالم هندي فارسي عاش في دلهي، في المزج بين التقاليد الفارسية والعربية والتركية والهندية في أواخر القرن الثالث عشر في الهند لإنتاج فن القوالي كما نعرفه اليوم. وهو يعد أحد الرموز المهمة في التاريخ الثقافي لشبه القارة الهندية. فقد كان صوفياً وتلميذاً روحياً لنظام الدين أولياء في دلهي (الهند) ويعتبر "أبو القوالي".

تأسست فرقة قوالي على يدالأخوين الموهوبين في مدينة بهوبال بولاية مادهيا براديش الهندية وتنتمي إلى "سيد جارانا، و نشأ حبهم واهتمامهم بموسيقى القوالي الصوفية بعد استماعهم لها عبر الراديو، ويقدم ناصر خالد صبري أيضاً مقاطع شعرية باللغات الهندية والأردية والعربية والفارسية والبنجابية والإنجليزية في العروض التي يقدمها. قدمت الفرقة عروضها في العديد من الحفلات الموسيقية العامة المهمة في الهند والدول الأخرى.