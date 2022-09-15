هانى رمزى يشارك فى حفل افتتاح ملتقى أولادنا والفرق المشاركة تقدم عروضها

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم هانى رمزى فى تقديم حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته السادسة، كما شهد الحفل تقديم الفرق الفنية المشاركة بالملتقى من مختلف الدول عدد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية. وقدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو" بعنوان "كلنا إنسان".

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.