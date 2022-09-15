شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الراحلين سيد مكاوى ومحسن علم الدين فى افتتاح ملتقى أولادنا لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تكريم عدد الشخصيات الداعمة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بشكل خاص وملف القدرات الخاصة بشكل عام، حيث كرم الملتقى اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمت التكريم ابنته ياسمين.

كما شهد الحفل تكريم اسم الموسيقار الراحل سيد مكاوي وتسلمت التكريم السفيرة إيناس مكاوي، وكرم أيضا الشيخة شيخة على نشاطها الدولي لدعم القدرات الخاصة.

وشهد حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الفيلم فكرة وإنتاج ريم حمودة، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ويواجه الفيلم ظاهرة التنمر، ويدعو للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع، وقد تم إنتاجه بتقنيات متقدمة وإبهار كبير.

وشاركت المطربة ياسمين على مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة غناء أغنية "سهر الليالى"، وقامت بتقبيل رأس أحد الأطفال على المسرح.