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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الراحلين سيد مكاوى ومحسن علم الدين فى افتتاح ملتقى أولادنا لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
كما شهد الحفل تكريم اسم الموسيقار الراحل سيد مكاوي وتسلمت التكريم السفيرة إيناس مكاوي، وكرم أيضا الشيخة شيخة على نشاطها الدولي لدعم القدرات الخاصة.
وشهد حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، عرض فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا.
الفيلم فكرة وإنتاج ريم حمودة، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ويواجه الفيلم ظاهرة التنمر، ويدعو للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع، وقد تم إنتاجه بتقنيات متقدمة وإبهار كبير.
وشاركت المطربة ياسمين على مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة غناء أغنية "سهر الليالى"، وقامت بتقبيل رأس أحد الأطفال على المسرح.
وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التي أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.
وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.
وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.
ويقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.