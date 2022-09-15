وزيرة الثقافة: "نهتم بذوي القدرات الخاصة واكتملت الرؤية بملتقى أولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حضرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على حضور حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي أقيم مساء الخميس، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقالت وزيرة الثقافة، في لقاء لها على قناة"ON": "دمج ذوي القدرات الخاصة مهمة مكلفة بها وزارة الثقافة من الرئيس السيسي، حتى نؤهلهم أنهم يعيشوا حياة طبيعية، والوزارة مهتمة بذوي القدرات الخاصة، واكتملت الرؤية بملتقى أولادنا، ومصر دولة متميزة بدمج القدرات الخاصة دوليا".

وافتتح الملتقى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور 6 وزراء وهم الثقافة، التضامن الإجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما تقدم الفنانة لطيفة، بالحفل أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي، كما يقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية كلنا إنسان، فضلا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.