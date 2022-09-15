ياسمين علي تغني في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" للفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

غنت المطربة ياسمين علي، بحفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، والتي تقام مساء اليوم الخميس، تحت عنوان "كلنا إنسان"، بحضور عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة.

بدأت "ياسمين"، الغناء بأغنية "سهر الليالي" بمشاركة فرقة استعراضية من ذوي القدرات الخاصة التابعين لمؤسسة "أولادنا".

وافتتح الملتقى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور 6 وزراء وهم الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما تقدم الفنانة لطيفة، بالحفل أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي، كما يقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية كلنا إنسان، فضلا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.