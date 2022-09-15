"مكانش فيا حيل ألجأ لحد".. نهى العمروسي عن قضية ابنتها نازلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحدثت الفنانة نهى العمروسي عن أزمة ابنتها نازلي مصطفى كريم المعروفة إعلاميا بـ "قضية الفيرمونت" وعن الصعوبات التي عانت منها وقتها، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج "كلام الناس" المعروض على شاشة "إم بي سي مصر".

وقالت: "بمساعدة ربنا، بقوة ربنا، هو ربنا اللي بيدي القوة، حصل وتجاوزناها، وهي ربنا يكون في عونها، يعني كانت في أزمة قبل الأزمة، بس الذروة حصلتلها في الأزمة، هي استحملت كتير، ربنا بيدينا القوة، إحنا أقويا، ربنا يدينا القوة وعندنا قدرات منعرفهاش، من عند ربنا".

وأضافت: "لجأنا لربنا، ملجأتش لحد، الناس اللي حبت تقف جنبي جتلي، يعني أنا كنت هلجأ لمين؟، هو أنا كنت فيا حيل ألجأ لحد، مكنتش شايفة قدامي خالص، ربنا هو اللي بيدي القوة والنور والحكمة، هو ربنا سبحانه وتعالى".

يذكر أن نهي العمروسي ولدت في 11 يناير عام 1963، ليست فقط ممثلة ولكنها أيضًا كاتبة سيناريو، وحصلت الفنانة نهى العمروسي على بكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1990.

وشاركت في عدة مسلسلات تليفزيونية منها "إحنا الطلبة"، الحارة"، "مملكة الجبل"، "شارع عبدالعزيز"، "البلطجي"، "ضمير أبلة حكمت"، غيرها، وتزوجت من الفنان مصطفى كريم وأصيب بالسرطان، ثم توفي في عمر صغيرة، ولم تتزوج بعده، وأنجبت منه ابنتها نازلي.

وقدمت نهى للسينما أعمالًا كثيرة أبرزها "جزيرة الشيطان"، "العذراء والعقرب"، "حنفي الأبهة"، "حارة برجوان"، "اللعب مع الشياطين"، "حلق حوش"، "هيستريا".