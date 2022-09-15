نهى العمروسي عن قضية ابنتها نازلي: "غلطت في تربيتها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قالت الفنانة نهى العمروسي إنها أخطأت في تربية ابنتها نازلي مصطفى كريم التي تورطت في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية فيرمونت"، وذلك أثناء ظهورها في برنامج "كلام الناس" المعروض على فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت: "أنا غلطت طبعا في تربية بنتي، بعض الغلطات، ومنها غلطات كبيرة يعني، الطريقة اللي قولتلها بيها إن باباها مات، مش ندمانة، أنا بواجه نفسي، سيبك من الندم، لازم الواحد يبص على نفسه في المراية، أنا كويسة؟، أنا وحشة؟، أنا ظلمت؟، أنا غلطت في ده؟، أراجع نفسي، اعتذر، اطلب السماح كده، يا إما العكس".

وأضافت: "بلغتها بطريقة عبيطة، أم معندهاش وعي، وهي كانت عندها 4 سنين، وبعدها بكام شهر وهي قريبتها في سنها ملك، قعدوا يدوروا مصطفى مصطفى تحت الكنب، قولتلها، مصطفى راح لربنا، بعدم وعي، البنت ضحكت ضحك هستيري، الريأكشن يبين إنه مش حقيقي، كان لازم استشير دكتور متخصص في نفسية الطفل عشان أعرف أقولها مثلا إزاي الخبر ده، مش عايزة أقول لا مبالاة عشان مكربجش نفسي، بس ممكن يكون برضه في كم لا مبالاة، والموقف أثر فيها قوي قوي، ومش عايزة أتكلم، مصطفى مأثر فيها، بتدور عليه في كل حتة، هي قالتلها وهي عندها 9 سنين، مش مصدقة إن باباها مات".

يذكر أن نهي العمروسي ولدت في 11 يناير عام 1963، ليست فقط ممثلة ولكنها أيضًا كاتبة سيناريو، وحصلت الفنانة نهى العمروسي على بكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1990.

وشاركت في عدة مسلسلات تليفزيونية منها "إحنا الطلبة"، الحارة"، "مملكة الجبل"، "شارع عبدالعزيز"، "البلطجي"، "ضمير أبلة حكمت"، غيرها، وتزوجت من الفنان مصطفى كريم وأصيب بالسرطان، ثم توفي في عمر صغيرة، ولم تتزوج بعده، وأنجبت منه ابنتها نازلي.

وقدمت نهى للسينما أعمالًا كثيرة أبرزها "جزيرة الشيطان"، "العذراء والعقرب"، "حنفي الأبهة"، "حارة برجوان"، "اللعب مع الشياطين"، "حلق حوش"، "هيستريا".