بالصور| رشاقة نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث زفاف بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

خطفت رشاقة الفنانة نادية الجندي الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بمناسبة اجتماعية، كانت من بين المدعوين فيها، وحرص عدد كبير من الحضور على التقاط صورًا تذكارية معها.

نادية الجندي اعتادت في الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها صورًا من أحدث جلسات تصوير تخضع لها، كما تحدثت عن سر رشاقتها قائلة مع برنامج Et بالعربي، إنها تتبع نظاما صعبا.

وتابعت نادية ردًا على سؤال ما هي نصيحتها للجمهور ليصبحوا بنفس رشاقتها "هيتعبوا خالص، يا ساتر، يا خبر أبيض، حرمان من كل حاجة من الأكل، وفيه نوم بدري ومفيش سجاير ولا كحول، وفيه رياضة، نظام بس صعب".

حفل الزفاف الذي ظهرت فيه نادية الجندي، هو حفل ابنة الكاتب محمد هاني والمذيعة سهير جودة، وشهد تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، والمشاهير في مجال الرياضة والإعلام، بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان علي الحجار، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سهير رمزي، الفنانة شهيرة.