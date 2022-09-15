رغم ظهورها بـ"طرحة" مؤخرًا.. شهيرة تتخلى عن حجابها بحفل زفاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

تخلت الفنانة شهيرة عن الحجاب في أحدث ظهور لها بحفل زفاف كانت بين المدعوين فيه، وذلك بعد أيام من ظهورها مرتدية "طرحة" في حوارها مع برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر.

ويحضر المناسبة التي تواجدت فيها شهيرة عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني، والمشاهير في مجال الرياضة والإعلام، بينهم الفنانة سهير رمزي، الفنانة إلهام شاهين والفنان علي الحجار، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ليلى علوي.

جدير بالذكر أن برنامج كلام الناس تحدثت خلاله شهيرة عن رغبتها في العودة إلى التمثيل، ورأي ابنها الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين في الأمر، كذلك تطرقت لتفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية مع زوجها النجم الراحل محمود ياسين.