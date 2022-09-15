سهير رمزي بدون حجاب بصحبة زوجها في أحدث زفاف بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

ظهرت الفنانة الكبيرة سهير رمزي بدون حجاب في أحدث تواجد لها بمناسبة اجتماعية بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني.

المناسبة التي شهدت حضور سهير يحضرها عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني، والمشاهير في مجال الرياضة والإعلام، بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان علي الحجار، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ليلى علوي، وهي حفل زفاف ابنة الكاتب محمد هاني والمذيعة سهير جودة.

جدير بالذكر أن آخر ظهور فني للفنانة سهير رمزي، كان من خلال مسلسل "القاتل الذي أحبني" مع الفنان هاني رمزي، إخراج عمرو عابدين.