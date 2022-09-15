وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" للفنون بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حضرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وسهير عبد القادر، حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي تقام فعالياته مساء اليوم بالأوبرا وسط حضور جماهيري.

حضر الملتقى عدد من الفنانين و6 وزراء وهم الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويحيي حفل الافتتاح عددا كبيرا من نجوم الفن والإبداع وهم الفنانة لطيفة والتي تقدم أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي، كما يقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب اغنية كلنا إنسان، فضلا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني يتم تقديمه في الافتتاح.

ومن جانبها، قالت المطربة لطيفة: يعد ملتقى أولادنا من أروع الأحداث التي يتم إقامتها كل عام، برئاسة سهير عبدالقادر.

وأضافت لطيفة: أن تكون من ذوي القدرات الخاصة فهو قدر ولذا يجب أن نحتويهم ونعطيهم ثقة في أنفسهم، كما أنني سعيدة لأنني أقدم أغنية الافتتاح من ألحان عمرو مصطفى في أول تعاون بيننا وكلمات أمير طعيمة، وقد انبهرت بأصوات ذوي القدرات الخاصة ووجدت مواهب فنية كبيرة منهم.

يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.